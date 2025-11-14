Dos heridos en un accidente de tráfico en Toledo al chocar un coche con otro que estaba parado en la A-42

Un hombre de 55 años y una mujer de 29 han resultado heridos en un accidente de tráfico en la A-42, en el término municipal de Toledo. El varón ha sido llevado en UVI hasta el hospital de la capital castellanomanchega, mientras que la herida se ha trasladado en ambulancia.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 14.12 horas del mediodía de este jueves, en el kilómetro 75 de la autovía, en sentido Ciudad Real. En concreto, un coche alcanzó a otro turismo que estaba parado en la vía.

Aunque no hubo personas atrapadas en los vehículos, uno de los heridos quedó inconsciente, por lo que hasta el lugar se trasladaron los bomberos del Ayuntamiento de Toledo para ayudar a sacarlo del vehículo.

También acudieron agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.