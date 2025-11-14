Detenida una mujer por maltrato animal tras hallar a su perro en un estado de salud extremo: ha sido sacrificado

La Guardia Civil de Guadalajara, a través del Seprona, ha detenido en Sigüenza a una mujer de 32 años como presunta autora de un delito de maltrato animal, después de que agentes localizaran a su perro en un estado de extrema gravedad que ha obligado a su sacrificio.

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando un vecino alertó a la Patrulla del Seprona de Brihuega sobre el estado deplorable de un perro en una vivienda de la localidad seguntina.

Tras personarse en el domicilio, los agentes comprobaron que el animal se encontraba famélico, sin musculatura y con síntomas de caquexia extrema, además de otras afecciones graves.

Situación en la que se encontraba el animal. Guardia Civil

Ante su situación crítica, los servicios veterinarios determinaron que la única opción posible era proceder a su sacrificio humanitario.

Abandono

Desde la Guardia Civil han recordado que, aunque los casos de maltrato animal han descendido en Guadalajara en los últimos años, todavía se producen situaciones de crueldad y abandono en distintos puntos de la provincia.

El Seprona trabaja diariamente para investigar estos hechos, poner a los responsables a disposición judicial y garantizar que los animales puedan tener una segunda oportunidad.

Delito de maltrato animal

El maltrato y abandono de animales domésticos está regulado en el artículo 340 del Código Penal, que contempla penas de hasta 24 meses de prisión, además de la inhabilitación para la tenencia de animales o para el ejercicio de profesionales relacionadas con ellos.

Asimismo, la legislación autonómica especifica las obligaciones de cuidado, higiene, documentación y vacunación que deben cumplir los propietarios, así como el régimen de infracciones y sanciones.

La Guardia Civil ha reiterado la importancia de la participación ciudadana en este tipo de casos y ha recordado que los dueños son los responsables directos del bienestar de sus animales, estando obligados a cumplir la normativa vigente que garantiza su protección.