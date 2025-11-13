En estado grave un hombre que ha aparecido apuñalado en plena calle de Talavera de la Reina
El herido, cuya edad no ha trascendido, ha sido trasladado en UVI móvil al Hospital Nuestra Señora del Prado.
Un hombre, cuya edad no ha trascendido, ha sido hallado a primera hora de la mañana de este jueves en una calle de Talavera de la Reina con una herida de arma blanca.
La llamada de auxilio se ha producido a las 6:47 horas y alertaba de la presencia de un hombre que se encontraba en la avenida Pío XII y presentaba una puñalada, han informado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Hasta allí se ha desplazado una UVI móvil del Sescam que tras practicarle los primeros auxilios y valorar que el herido se encontraba en estado grave ha procedido a su evacuación al Hospital Nuestra Señora del Prado del municipio.
De igual modo, al lugar también han acudido agentes de la Policía Local y Policía Nacional, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer en qué circunstancias se ha producido esta posible agresión.