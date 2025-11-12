Ingreso en prisión de un ladrón con numerosos antecedentes tras robar a punta de cuchillo en Azuqueca de Henares

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 38 años como presunto autor de un robo con violencia e intimidación en una estación de servicio situada en la autovía A-2, en el término municipal de Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde sustrajo unos 320 euros.

Según ha informado este martes la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara, los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando el presunto autor intimidó con un arma blanca al empleado de la gasolinera antes de huir con el dinero.

Poco después, los agentes localizaron en el caso urbano de Azuqueca el vehículo utilizado en la huida y, en las inmediaciones, al supuesto autor del robo.

Durante la inspección del coche, los guardias civiles encontraron diversos objetos relacionados con el asalto y un cuchillo de grandes dimensiones, presuntamente empleado para amenazar a la víctima.

Antecedentes policiales

El detenido, de nacionalidad española y con numerosos antecedentes policiales, tenía además una orden judicial de detención y puesta a disposición del Juzgado número 1 de Ocaña (Toledo).

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de instrucción en funciones de guardia de Guadalajara, cuya autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión del arrestado.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones y no descarta nuevas detenciones relacionadas con este caso.