Detenido en Albacete un extorsionador que usaba páginas web sexuales para captar víctimas

La Policía Nacional ha detenido en Albacete a un hombre por un delito de extorsión cometido a través de Internet, ya que captaba a sus víctimas a través de plataformas de contactos sexuales.

Según el cuerpo, los agentes iniciaron la investigación después de recibir varias denuncias de ciudadanos que habían sido víctimas de chantaje al acceder a aplicaciones de contactos.

Aunque los encuentros nunca se producían, el detenido les exigía el pago de una determinada cantidad con la condición de no difundir esa información de contenido sexual a su entorno. Además, la extorsión se completaba con intimidaciones de carácter grave que se extendían a sus familiares.

Pese a que algunos afectados accedieron a realizar el pago del dinero requerido, no terminaba la extorsión, sino que reiteraba sus amenazas con el pretexto de que no le había llegado la cuantía o que lo pagado era insignificante.

Para su detención, la Policía tuvo que hacer desplazamientos y vigilancias en diferentes localidades hasta que fue localizado en Albacete. Tras el arresto, ya ha pasado a disposición judicial.