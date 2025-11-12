Apuñalan a un hombre en el pecho en una calle de Esquivias: ha sido evacuado en UVI móvil al Hospital de Toledo

Un hombre de 28 años ha tenido que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario de Toledo (HUT) tras ser apuñalado en el pecho en una calle de la localidad de Esquivias.

La sala del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha recibido el aviso a las 19:12 horas por un incidente que ha tenido lugar en la calle Miguel Delibes del municipio sagreño.

Hasta allí se ha desplazado una UVI móvil cuyos efectivos han sido los encargados de trasladar al herido hasta el centro hospitalario.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil que se han hecho cargo de la investigación de los hechos. Por el momento, no ha trascendido si se han producido detenciones.