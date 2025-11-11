Tragedia en Consuegra (Toledo): un hombre fallece en su casa y su madre dependiente también muere por falta de atención

Agentes de la Guardia Civil han encontrado los cuerpos sin vida de una madre y su hijo en su domicilio de Consuegra (Toledo), sin que por el momento se aprecien indicios de criminalidad en la vivienda ni en los cadáveres, según confirman fuentes de la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El hallazgo se produjo este pasado domingo, tras la alerta de vecinos que llevaban varios días sin ver a los fallecidos.

Al acudir a la vivienda, los agentes confirmaron que la madre, de 87 años y en situación de dependencia, y su hijo, de 61 años, habían fallecido.

Según las primeras investigaciones, el varón sufrió un accidente doméstico cuya naturaleza aún se desconoce, que habría provocado su muerte. Además, este estaba al cuidado de su madre en situación de dependencia, según estas fuentes.

La madre habría fallecido posteriormente por causas naturales, tras no recibir la atención domiciliaria necesaria.

El caso sigue bajo investigación por parte de la Guardia Civil para esclarecer completamente las circunstancias del suceso.