Un muerto y tres heridos en un tiroteo entre la Policía y una banda de narcotraficantes en un pueblo de Toledo

Un hombre ha muerto y tres más han resultado heridos -dos de ellos por arma de fuego- en el transcurso de una operación antidroga de la Policía Nacional contra un grupo asentado en la urbanización El Mirador-Miralberche, situada en la localidad de El Casar de Escalona (Toledo). Todos los afectados son miembros del supuesto grupo criminal.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 20:00 horas de este domingo, cuando miembros de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) y del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se disponían a desplegarse alrededor de un inmueble situado en la avenida Talavera de la Reina de la urbanización.

Una vez allí, los supuestos narcotraficantes abrieron fuego contra los agentes, que se vieron obligados a responder con sus armas reglamentarias, según han confirmado desde la Delegación del Gobierno a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Fruto del tiroteo, tres integrantes de la banda fueron alcanzados por proyectiles y un cuarto también resultó herido en refriega.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de uno de ellos, que fallecía en el acto mientras que el resto fueron evacuados a diferentes centros hospitalarios de la provincia.

Los heridos por arma de fuego, dos varones de 25 y 38 años, fueron conducidos en UVI móvil al Hospital General Universitario de Toledo. Al otro afectado, otro hombre de 31 años le evacuaron en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Nuestra Señora del Prado del Talavera de la Reina, tal y como han confirmado desde el 112.