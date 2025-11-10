El incendio de unos contenedores en Cuenca provoca daños en la fachada de un inmueble cercano

Incendio en los contenedores de la calle Diego Jiménez de Cuenca. Policía Local Cuenca

Un incendio registrado esta madrugada en varios contenedores situados en la calle Diego Jiménez de Cuenca ha provocado daños materiales en la fachada de uno de los edificios cercanos, según ha informado la Policía Local de Cuenca a través de sus redes sociales.

En la intervención participaron agentes de la Policía Local y efectivos del Parque Municipal de Bomberos, que trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar su propagación a otros puntos de la vía.

Los agentes procedieron a retirar el resto de contenedores cercanos como medida preventiva.

Debido a la gran cantidad de humo generado por la combustión de los recipientes, los vecinos de la zona fueron alertados para que adoptaran medidas de autoprotección y mantuvieran cerradas las ventanas hasta la completa extinción del fuego.

Labores de extinción

Aunque no se registraron daños personales, las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio fracturaron los cristales de varias ventanas y dañaron parte del revestimiento de la fachada del inmueble contiguo.

Una vez finalizadas las labores de extinción, los bomberos confirmaron que el fuego había quedado completamente controlado y que no existía riesgo para los residentes.

Las causas del incendio no han trascendido por el momento y están siendo investigadas por los servicios municipales y las fuerzas de seguridad.