Detenidos tres ladrones por entrar en una casa de Hellín y amenazar a punta de pistola a cinco mujeres

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un robo con violencia en una vivienda de Hellín (Albacete). Un suceso en el que amenazaron con un arma de fuego a las personas que se encontraban en el interior.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 2 de octubre, cuando los autores, en un acto presumiblemente planificado, asaltaron una vivienda de la localidad fracturando la puerta de acceso a la misma.

Mientras uno amenazaba con un arma larga a las cinco mujeres que estaban en el domicilio, los dos restantes sustrajeron dinero y enseres personales.

La intervención de la Policía permitió identificar desde el primer momento a dos de los asaltantes, que fueron detenidos tras realizar un registro en la vivienda en la que residían.

Después, la investigación llevó a los agentes hasta el tercer participante, que también fue detenido y puesto a disposición judicial.