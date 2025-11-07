Detienen a un ladrón que dejó sin luz varios pueblos de Albacete: robó cobre valorado en más de 12.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años por el robar 2.000 metros de cable de cobre del alumbrado público de varias localidades de la provincia de Albacete, entre ellas Bonete, Pozo Lorente y Casas de Juan Núñez, provocando cortes en el alumbrado público. Además de este botín, valorado en más de 12.000 euros, al detenido se le atribuye el hurto de 40 litros de gasoil de una grúa que estaba aparcada en la vía pública.

Los componentes del puesto de la Guardia Civil de Montealegre del Castillo y el Equipo de Investigación de la Benemérita en Caudete arrancaron la investigación en agosto, cuando tuvieron conocimiento de varias sustracciones en el cableado eléctrico de localidades albaceteñas que habían dejado sin luz a los vecinos.

En las primeras pesquisas determinaron que el ladrón aprovechaba el horario nocturno para levantar las arquetas próximas a las farolas y cortar el cable de toma de tierra. Así lograba que el alumbrado siguiese dando servicio mientras procedía al robo sin levantar sospechas.

La Guardia Civil consiguió identificar al presunto autor de los delitos, una persona afincada en Elda (Alicante) que se desplazaba en coche a las localidades que previamente había elegido y vigilado para perpetrar los robos.

Robo en Bonete

En uno de estos desplazamientos a Bonete, además de sustraer el cableado de varias farolas, el presunto delincuente hurtó 40 litros de gasoil de una grúa que se encontraba estacionada en el parking de un taller.

Según los cálculos de la Guardia Civil, los 2.000 metros de cobre robados superaban los 12.000 euros de valor.

Las diligencias policiales instruidas por la Guardia Civil fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albacetense de Almansa, en funciones de guardia.