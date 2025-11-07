Un choque entre un turismo y un camión obliga a cortar la A-42 más de dos horas a la entrada de Toledo

Una mujer de 25 años ha resultado herida al chocar el turismo que conducía con un camión en la A-42, autovía que une Toledo y Madrid, dentro del término municipal de la capital castellano-manchega. Este accidente provocó que la vía estuviese cortada al tráfico cerca de dos horas en las inmediaciones de una de las entradas a la ciudad.

El suceso ha tenido lugar sobre las 21:00 horas de este jueves a la altura del kilómetro 66 en sentido Ciudad Real, justo antes del ramal que conecta esta vía con la TO-21 (salida hacia Buenavista y carretera de Ávila), según ha informado el 112 de Castilla-La Mancha.

La única herida en la colisión, la conductora del turismo, quedó atrapada en el chasis, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos del parque de Toledo para proceder a su excarcelación. Una vez liberada, fue trasladada en UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo.

La autovía recuperó la normalidad sobre las 23:30 horas de la noche, cuando los servicios de mantenimiento culminaron la limpieza del firme.

En el dispositivo también participaron agentes de la Guardia Civil que se encargaron de asegurar la zona y regular el tráfico.