Buscan a Issouf, un joven de 25 años desaparecido desde el pasado domingo en Recas (Toledo)

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Issouf, un joven de 25 años desaparecido en Recas (Toledo).

La alerta ha sido emitida después de que el varón lleve varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado domingo 2 de noviembre.

El organismo coordinado por el Ministerio del Interior ha difundido una fotografía de Issouf y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según expresan, mide 1,75 metros y su constitución física es delgada. Su piel es oscura y sus ojos marrones. Además, su pelo es negro, corto y rizado.

Desde el CNDES, instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062.