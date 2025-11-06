Herido un trabajador de 41 años al caer de un andamio y golpearse la cabeza en Alcázar de San Juan

Un hombre de 41 años ha resultado herido tras caer de un andamio y golpearse la cabeza mientras trabajaba en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital Mancha Centro del municipio, con un traumatismo craneoencefálico.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 15.57 horas de la tarde de este jueves en la calle Estrella de la localidad.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.