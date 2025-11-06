Un accidente entre dos camiones obliga a cortar la autovía A-4 en la provincia de Ciudad Real: hay un herido

Un choque entre dos camiones ha obligado a cortar la autovía A-4 a la altura de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en sentido Andalucía de manera total durante cerca de dos horas. En estos momentos, los servicios de emergencia han podido habilitar uno de los dos carriles tras un accidente que ha dejado un herido.

Este suceso ha tenido lugar poco antes de la medianoche a la altura del kilómetro 222 de la Autovía del Sur, dentro del término municipal del municipio ciudadrealeño.

En la colisión ha resultado herido uno de los conductores, un varón de 45 años que ha sido atendido en el lugar por un equipo médico de urgencias y posteriormente trasladado al Hospital de Valdepeñas en ambulancia de soporte vital básico.

Hasta el lugar, además de estos efectivos sanitarios también han acudido una UVI móvil y bomberos del parque de Valdepeñas, que finalmente no han tenido que actuar porque no había atrapados entre los restos de los vehículos pesados.

Por su parte, la Guardia Civil también acudía para hacerse cargo de la regulación del tráfico.

La previsión es que, una vez que se puedan retirar los camiones siniestrados, la autovía recupere la normalidad a lo largo del día.