Herido grave en Bargas un hombre de 31 años tras caer de una carretera a otra a siete metros de altura

Un hombre de 31 años ha resultado herido grave tras caer desde una carretera a otra a unos siete metros de altura en Bargas (Toledo), después de chocar su coche contra el muro medianero y bajarse del vehículo.

El varón ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo, tras ser encontrado en la vía inferior a la que se había quedado el coche.

Según el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 20.02 horas de este lunes en el kilómetro 118 de la A-40.

La Guardia Civil inspeccionó el vehículo, que estaba con los intermitentes puestos y sin el conductor. Por ello, pidieron ayuda a los bomberos del Consorcio de Toledo para localizar al individuo.

Finalmente fue encontrado en la vía de abajo del puente en estado grave, por lo que se intuye que al bajar del coche cayó por el puente.