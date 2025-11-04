Dos detenidos por robar joyas en la casa de un matrimonio de ancianos de un pueblo de Albacete

La Guardia Civil de Caudete (Albacete) ha detenido a dos vecinos del municipio de 20 y 25 años como presuntos autores de un robo de joyas en el interior del domicilio de una pareja de avanzada edad. Los agentes han logrado recuperar parte de la mercancía robada en un establecimiento de compra y venta de oro en Villena (Alicante).

La investigación arrancó a raíz de la comisión de este robo con fuerza. De la inspección ocular del domicilio, los agentes evidenciaron que los autores escalaron el muro perimetral del patio y después fracturaron dos puertas para acceder al interior y sustraer el botín de una de las habitaciones.

Según pudo saber la Guardia Civil, estos dos jóvenes se encontraban en las inmediaciones de la vivienda, vigilando la salida de personas de los moradores y cuando estos abandonaron el inmueble, accedieron a su interior.

Fruto de las pesquisas policiales y nuevamente gracias a la colaboración ciudadana pudieron establecer una conexión directa con el robo por parte de dos vecinos de Caudete que, tras ser identificados y localizados, resultaron finalmente detenidos.

Tras estas detenciones, la Guardia Civil realizó inspecciones en establecimientos de compraventa de oro de las provincias de Albacete y Alicante. En uno de estos lugares, en la localidad de Villena, lograron recuperar una de las piezas de oro sustraídas que fue vendida por los detenidos tras el robo y que ya ha sido devuelta a sus legítimos propietarios.