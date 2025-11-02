Rescatan a una escaladora al precipitarse desde una altura de cinco metros en la Cueva de la Zarza (Cuenca)

Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, en una imagen de archivo

Una escaladora de 36 años ha resultado herida este domingo tras precipitarse desde una altura de cinco metros en la Cueva de la Zarza, en Cuenca, cayendo en una zona de difícil acceso que ha complicado las labores de rescate.

El aviso se ha recibido a las 16:32 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Bomberos de Cuenca se han desplazado al lugar para acceder al área donde había caído la afectada y poder trasladarla hasta la zona donde la esperaba una UVI móvil. La mujer ha sido inmediatamente llevada al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca para recibir atención médica.

Además de los bomberos y del personal sanitario, también han acudido efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para asegurar la zona y colaborar en las tareas de rescate.