Heridos dos menores de edad por arma blanca, uno de ellos grave, en una pelea multitudinaria en Yeles (Toledo)

Dos menores de 17 años han resultado heridos este sábado tras ser agredidos con arma blanca durante una pelea multitudinaria registrada en el municipio toledano de Yeles, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso tuvo lugar a las 21:27 horas en la calle Esquivias, situado en el barrio de la Estación de la localidad. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y servicios sanitarios, que atendieron a los dos jóvenes heridos en el lugar de los hechos.

Uno de los menores presentaba heridas de gravedad, por lo que fue trasladado en una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo. El segundo joven, con lesiones de diversa consideración, fue evacuado al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital básico.

Por el momento no han trascendido las causas que originaron la pelea ni si se han producido detenciones relacionadas con el suceso. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar la participación de los implicados.

Noticia en actualización

