Muere una persona al ser atropellada en Guadalajara: caminaba de madrugada por la A-2 en sentido Zaragoza

Una persona ha perdido la vida de madrugada al ser atropellada mientras caminaba por la autovía A-2, a la altura del kilómetro 56, dentro del término municipal de Guadalajara.

Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 2:11 horas de este sábado, cuando varios conductores alertaron de la presencia de un peatón en la calzada, en sentido Zaragoza.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y una UVI móvil, aunque los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona atropellada, de la que por el momento se desconocen la edad y el sexo.

Las causas del accidente están siendo investigadas por la Guardia Civil de Tráfico, que mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.