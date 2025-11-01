Ocho heridos en dos accidentes de tráfico ocurridos este sábado en las provincias de Cuenca y de Ciudad Real

Ocho personas han resultado heridas este sábado en dos accidentes de tráfico registrados en las provincias de Cuenca y Ciudad Real, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El primero de los siniestros se ha producido a las 7:46 horas en la carretera N-401, dentro del término municipal de Malagón (Ciudad Real), cuando un turismo en el que viajaban cuatro jóvenes ha sufrido una salida de vía.

Las afectadas son cuatro mujeres de 18, 20, 21 y 22 años, que han sido atendidas en el lugar y trasladadas posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Ciudad Real. Hasta el punto del accidente se han desplazado también efectivos de la Guardia Civil.

Segundo accidente

Horas más tarde, a las 13:36 horas, se ha registrado otro accidente en la carretera CM-200, a la altura del kilómetro 29, en Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), donde dos vehículos han colisionado.

En el siniestro han resultado heridas cuatro personas, tres de las cuales —una mujer de 40 años, un hombre de 44 y un niño de dos— han sido trasladadas al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca.

El cuarto afectado, un hombre de 68 años, ha sido atendido en el lugar y se ha desplazado por sus propios medios a un centro sanitario.