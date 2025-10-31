Detienen en Albacete a un hombre acusado de 24 estafas, cuatro de ellas a vendedores de la ONCE en la ciudad

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Albacete como presunto autor de 24 delitos de estafa cometidos por todo el país, entre ellos cuatro a vendedores de la ONCE de la propia ciudad.

Según ha explicado la Policía en un comunicado, las primeras noticias acerca de este fraude llegaron cuando estos perjudicados, los vendedores de la ONCE en Albacete, denunciaron que habían sufrido una estafa por parte de una misma persona.

En la descripción de los hechos, reflejaban un modus operandi común. El presunto estafador acudía a los puntos de venta, se ganaba la confianza de los empleados y aprovechándose de las limitaciones visuales de las víctimas solicitaba una recarga de saldo para una plataforma de prepago en línea.

Los vendedores facilitaban el código de 16 cifras necesario para realizar la recarga pero el estafador finalmente rehusaba hacer la compra y devolvía el código, aunque tomaba nota del pin sin que nadie se percatase, de forma que conseguía hacer efectiva la recarga pese a no pagar por ella.

La Policía Nacional ha detenido a este hombre al que además se le imputan un total de 24 delitos de estafa por toda la geografía nacional.