Detienen a dos ladrones que habían reventado con tapas de alcantarilla tres bares de un pueblo de Toledo

Agentes de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) han detenido a dos personas como presuntos autores de tres robos con fuerza cometidos en tres bares de la localidad de Yuncos.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado viernes, 17 de octubre, cuando los agentes fueron avisados de que se estaban produciendo varios robos con fuerza en distintos establecimientos hosteleros de la ciudad.

Según ha informado la Guardia Civil, los autores conseguían acceder al interior de los establecimientos fracturando las cristaleras, utilizando para ello la tapa de una alcantarilla.

La detallada descripción de los autores aportada por diferentes testigos permitió la rápida localización e identificación de los mismos, los cuales habían huido a pie del lugar de los hechos.

Con esta intervención, se han esclarecido tres delitos de robo con fuerza, en los que se sustrajeron aproximadamente 800 euros de las cajas registradoras.