Pillan en Guadalajara al conductor de un camión articulado que multiplicaba por siete la tasa de alcoholemia

La Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a un conductor profesional tras pillarlo mientras conducía un vehículo articulado septuplicando la tasa de alcohol permitida por la A-2. Se le acusa de ser el presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial.

El conductor fue detectado por una patrulla de la Guardia Civil a la altura del kilómetro 100 de la citada vía, conduciendo "de forma errática y poniendo en grave riesgo la seguridad vial".

Tras ser interceptado se le procedió a hacer dos pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado de 1,18 mg/l y 1,14 mg/l en aire espirado, multiplicando por siete el límite fijado para conductores profesionales de 0,15.

Por ello, los agentes procedieron a la instrucción de las correspondientes diligencias por la investigación de un varón de 49 años y de nacionalidad rumana. Fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de los de Guadalajara.

Consecuencias penales

Conducir superando las tasas legalmente establecidas constituye un delito contra la seguridad vial tipificado en el Código Penal. Conlleva una pena de prisión de tres a seis meses, la multa de seis a 12 meses o la condena de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Asimismo, dispone la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.