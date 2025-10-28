La empresa de Socuéllamos donde murió una empleada por una explosión tenía un expediente por infracción grave

La delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández, ha informado de que el Gobierno de Castilla-La Mancha había inspeccionado "en varias ocasiones" la planta de tratamiento de residuos biosanitarios de Socuéllamos donde se produjo este lunes un accidente con una trabajadora de 51 años fallecida.

"Tenía abierto un expediente sancionador por infracción grave. Esta actividad no contaba con los parabienes del Gobierno regional. Nos habían comunicado que iban a ampliar el volumen de producto a tratar y les dijimos que no los autorizábamos. También comunicaron que iban a ampliar el plazo, puesto que es un proyecto de investigación, y también dijimos que no", ha explicado.

Fernández ha indicado que la investigación ya estaba completada según el criterio técnico y tenían que cumplir con "una serie de medidas complementarias que ya se habían detectado como deficiencias en las actas de inspección y en el expediente sancionador".

Sobre las causas que provocaron el accidente, ha señalado que le corresponde a la Policía Judicial, quien "deberá investigar, establecer cuáles han sido las causas y saber si ha habido algún tipo de negligencia o de producto que no debía estar allí".

Condolencias

Asimismo, Fernández ha mostrado las condolencias del Gobierno de Castilla-La Mancha a la familia de la trabajadora fallecida deseando "una pronta recuperación para los otros dos trabajadores que resultaron heridos".

"Quiero acordarme de ella y de su familia porque tienen que estar rotos de dolor y también a las familias de los dos heridos que están graves, a los que deseo lo mejor y que se puedan recuperar. Ojalá sea posible", ha indicado.

Explosión de un bidón

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 8.51 horas de este lunes en una nave de una empresa de residuos sanitarios de Socuéllamos, cuando explotó un bidón contenedor con productos químicos.

Además de la trabajadora fallecida, el accidente también dejó a un hombre de 31 años grave, trasladado hasta el Hospital La Paz de Madrid en helicóptero, y otro varón de 58 años que tuvo que ser llevado en UVI hasta el Hospital General de Albacete.