Fallece la trabajadora herida por una explosión en una empresa de residuos sanitarios de Socuéllamos

La mujer de 51 años que había resultado gravemente herida en la explosión registrada en una fábrica de residuos sanitarios de Socuéllamos (Ciudad Real) ha fallecido a primera hora de la tarde en el Hospital Universitario de Ciudad Real.

Según han confirmado fuentes del Sescam a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la afectada, de 51 años, ha muerto en la UCI del centro donde había sido internada tras haber sido evacuada en helicóptero medicalizado.

En el accidente han resultado heridos también de gravedad dos hombres más: uno de 31 años que ha sido trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital La Paz de Madrid y un tercero de 58 años que ha sido conducido en UVI móvil al Hospital General de Albacete.

Ante este grave incidente, el Ayuntamiento de Socuéllamos ha expresado su "más profundo pesar" y ha expresado sus "más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros" de la víctima.

Del mismo modo, en un mensaje a través de redes sociales, ha manifestado su "apoyo y solidaridad" con las otras dos personas afectadas.

El servicio de urgencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que este suceso ha tenido lugar a las 8.51 horas de la mañana de este lunes en una nave situada en la calle Dinamarca del polígono 'El Llano' del municipio.

Hasta el lugar, se han desplazado, además de los medios sanitarios que se han encargado de los traslados, una ambulancia convencional, bomberos del parque de Tomelloso y agentes de Guardia Civil y Policía Local.

Bidón con productos químicos

El jefe del Parque de Bomberos de Alcázar y Tomelloso, Rafael Fernández del Hierro, ha informado que la explosión ha tenido lugar en un bidón contenedor con productos químicos.

Asimismo, ha expresado que por el momento se desconocen las causas, confirmando que la Policía Judicial de la Guardia Civil ya está investigando las causas.

En el momento de la explosión ha apuntado que había cinco trabajadores y "la deflagración ha causado quemaduras a algunos de los operarios, pero ningún incendio".

"Sí que ha habido una gran onda expansiva que ha roto por sobrepresión los cristales de las zonas superiores y ha hecho deformaciones en la puerta", ha confirmado.

Posible defecto del contenedor

Desde la empresa, el presidente del Grupo Athisa- del que forma parte la empresa en la que se ha producido la explosión, José Luis Alarcón, ha explicado que los hechos han ocurrido cuando estaban "trasegando formaldehído en bidones de mil litros, un producto que se usa en hospitales para conservar masas tumorales malignas, por ejemplo".

"Ya se habían trasegado dos bidones de mil litros y todavía quedaba uno. El tercer bidón no lo han trasegado y ha implosionado solo, empezándose a hinchar. El contenedor no ha sido capaz de aguantar pese a que está diseñado para ello", ha asegurado.

Alarcón ha detallado que el formaldehído es una sustancia que no es autoinflamable, sino que necesita "una ignición". Por ello, se ha preguntado qué ha podido pasar teniendo en cuenta que "el contenedor y la bomba de trasiego son los apropiados y ninguno de los operarios fuma".

Por ello, ha apuntado a la posibilidad de que el contenedor fuera "defectuoso", aunque ha reconocido que será complicado saber la causa ya que este "se habrá autodestruido".

Por último, el Ayuntamiento de Socuéllamos ha informado a través de sus redes sociales que tras la intervención de los Servicios de Emergencia se ha constatado que "no existe riesgo de contaminación ni peligro para los vecinos". Por ello, el Consistorio ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de toda la población.