La Policía localiza en Cuenca un vehículo de una empresa de alquiler robado en Madrid en julio

La Policía Local de Cuenca ha recuperado un vehículo perteneciente a una empresa de alquiler de coches que fue robado por un conductor en la Comunidad de Madrid en el mes de julio.

Según ha informado el cuerpo de Seguridad en sus redes sociales, la Policía llevaba varios días intentando localizar el coche, tras tener conocimiento de que estaba circulando por la capital provincial.

El vehículo fue alquilado a la empresa madrileña en el mes de julio y no había sido devuelto por el arrendatario.

Fue durante la tarde del pasado jueves cuando la Policía lo localizó, con el conductor en su interior. Tras realizar las comprobaciones necesarias para confirmar que se trataba del mismo coche, se dio el alto.

Tras esto, solicitaron la presencia de la Policía Nacional para que se hiciera cargo del varón y continuara con las diligencias por la posible comisión de este delito, quedando el vehículo implicado inmovilizado en dependencias de la Policía Local.