Los alcaldes del PP de la zona de Talavera muestran su "preocupación por la crisis de los cribados de cáncer de mama"

Varios alcaldes y portavoces del PP de la comarca de Talavera de la Reina han mostrado este sábado su "preocupación" ante la "desinformación e inseguridad" del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la "crisis sanitaria" loscribados de cáncer de mama en esta zona sanitaria.

Así lo ha asegurado el alcalde de Segurilla, Pablo Barroso, a las puertas del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera, pidiendo a la Junta que ofrezca "datos reales y que puedan aportar tranquilidad a las mujeres de la comarca".

Una concentración que han convocado tras la polémica por el cierre de la clínica privada que realizaba las mamografías para la detección precoz del cáncer de mama en esta zona a finales de mayo.

"Una situación escandalosa"

Por su parte, el diputado autonómico del PP Santiago Serrano ha expresado que "se está viviendo una situación escandalosa" para la ciudad de Talavera y su comarca. "La Junta está respondiendo con ataques continuos al alcalde de Talavera, José Julián Gregorio", ha lamentado.

Para Serrano, el Ejecutivo de Page "se ha dedicado al insulto, a cargar contra el Partido Popular y decir que son bulos o 'fake news', pero la propia Junta ha reconocido que se ha olvidado de miles de mujeres desde el mes de mayo a la hora de hacerles el cribado del cáncer de mama".

"Es intolerable el abandono sistemático al que Page tiene sometida a la comarca y la zona de Talavera. El Gobierno se niega a dar explicaciones y ha cerrado en falso la situación", ha criticado.

Por último, ha anunciado que el PP regional seguirá exigiendo "transparencia" al presidente y ha reiterado su petición del "cese del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz". "Que pida perdón a las miles de mujeres afectadas, que no tendrían que sufrir la nefasta gestión que se está realizando en materia sanitaria", ha sentenciado.