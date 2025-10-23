Dos detenidos por hurtar mil euros a una persona vulnerable en un cajero automático en Santa Cruz de Mudela

Agentes de la Guardia Civil en una imagen de archivo. Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de hurto cometido contra una persona vulnerable y de avanzada edad en la localidad de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real).

Los hechos se produjeron mientras la víctima realizaba una operación en un cajero automático exterior de una sucursal bancaria.

La investigación, desarrollada en el marco de la Operación Tatescu, se inició tras la denuncia presentada por la víctima en el Puesto de la Guardia Civil de Santa Cruz de Mudela.

Según su testimonio, mientras utilizaba el cajero fue abordada por dos individuos que le solicitaron un euro con la excusa de que necesitaban desbloquear su tarjeta. Aprovechando la distracción y mediante engaños, los sospechosos consiguieron sustraer 1.000 euros de la cuenta bancaria del denunciante.

Mismo método

El análisis de las cámaras de seguridad permitió comprobar que los autores habían intentado aplicar el mismo método en otras ocasiones, aunque sin éxito.

Tras diversas gestiones de investigación, los agentes lograron identificar y localizar a los presuntos autores, que se encontraban alojados en un hotel de la localidad conquense de Barajas de Melo, donde finalmente fueron detenidos.

Detenidos

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción nº1 de Valdepeñas (Ciudad Real).

La Guardia Civil recuerda la importancia de mantener la atención al operar en cajeros automáticos, especialmente en el caso de personas mayores o vulnerables, y aconseja no aceptar ayuda de desconocidos ni facilitar información personal o bancaria durante el uso de estos dispositivos.