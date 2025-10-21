Tres menores de entre 10 y 11 años heridos leves por el disparo de perdigones en un colegio de Guadalajara

Tres menores de entre 10 y 11 años han resultado heridos leves a causa del disparo de unos perdigones que impactaron contra tres menores de entre 10 y 11 años en el patio del Colegio Público de Infantil y Primaria Gloria Fuertes de Villanueva de la Torre (Guadalajara).

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes y la dirección del centro ha puesto una denuncia por el disparo por parte de un desconocido desde el exterior, cuando los menores estaban en el recreo.

Por su parte, la Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.