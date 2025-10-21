Heridos una mujer de 81 años y un hombre de 75 tras volcar su vehículo en Fuentes (Cuenca)

Un hombre de 75 años y una mujer de 81 han resultado heridos tras volcar su vehículo mientras circulaban por la N-420, a su paso por el término municipal de Fuentes (Cuenca). Ambos han sido trasladados hasta el Hospital Virgen de la Luz de la capital provincial con policontusiones.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.18 horas de la tarde de este martes, en el kilómetro 457 de la citada vía.

Los bomberos del Ayuntamiento de Cuenca han tenido que intervenir para excarcelar a los dos ocupantes del vehículo.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado una UVI, una ambulancia, agentes de la Guardia Civil y personal de Mantenimiento de Carreteras.