El despiste de un conductor termina con un coche atrapado en una calle peatonal de Cuenca: no hay heridos
"Recordamos la importancia de prestar atención a la señalización", advierten desde la Policía Local.
Los vecinos de Cuenca han vivido este martes un episodio llamativo: El conductor de un turismo se ha despistado y ha quedado atrapado en una zona peatonal del barrio de La Paz
Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales por este vehículo que ha quedado encajonado entre los muros que delimitan la vía.
"Recordamos la importancia de prestar atención a la señalización y respetar las zonas peatonales", advierten desde la Policía Local de la ciudad que ha compartido la foto del coche en su cuenta de Instagram.