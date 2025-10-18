Seis heridos leves al chocar un coche contra la terraza de una cafetería en Fuensalida (Toledo)

La avenida de San Crispín, en Fuensalida, en una imagen de Google Maps.

Un accidente de tráfico ocurrido la mañana de este viernes en Fuensalida (Toledo) ha provocado que seis personas resulten heridas de carácter leve.

El suceso ha tenido lugar en la avenida de San Crispín sobre las 10:55 horas, cuando un turismo ha colisionado contra las mesas de la terraza de una panadería-cafetería del municipio.

Seis personas fueron atendidas como consecuencia del impacto. Cuatro de ellas han sido trasladadas al Hospital Universitario de Toledo en una ambulancia de soporte vital básico. Se trata de dos mujeres de 22 años, una mujer de 31 años y un hombre de 32 años.

Las otras dos víctimas, un hombre de 25 años y una mujer de 21 años, fueron atendidas por un equipo médico de urgencias en el lugar y se trasladaron posteriormente por su propio pie a un centro de salud.

Una unidad de la Policía Local se ha personado en la zona y está investigando las circunstancias del accidente.