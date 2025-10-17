La salida de vía de un camión obliga a cortar la CM-4106 a su paso por Anchuras (Ciudad Real)

Un camión se ha salido de la carretera CM-4106, a su paso por el municipio ciudadrealeño de Anchuras. El conductor ha resultado ileso y no ha habido que lamentar ningún herido.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), la vía ha quedado totalmente cortada al tráfico hasta que se retire de la vía el vehículo, desde el kilómetro 18 al 34. Además, no se ha habilitado ningún paso alternativo.

Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han indicado que el accidente tuvo lugar durante la noche del jueves en el kilómetro 23 de la citada vía.