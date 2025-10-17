Cuatro detenidos y 200 investigados de una trama de reagrupamiento de inmigrantes en Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha investigado a otras 200 en una operación contra la inmigración ilegal en la que se ha desarticulado una red que empadronaba de forma ilegal en Talavera de la Reina (Toledo) a inmigrantes procedentes de Bangladés (Asia).

La operación 'Bengala' se ha desarrollado durante un año en la Comisaría de la Policía Nacional de Talavera de la Reina, determinando que el grupo criminal ha llevado a cabo el empadronamiento irregular de unas 600 personas.

Así ha informado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, en una rueda de prensa junto al jefe superior de Policía de Castilla-La Mancha, Francisco Herrero; el comisario jefe en Toledo, Manuel Domínguez Corcobado; y el jefe de brigada local de Policía Judicial de Talavera de la Reina, Alejandro Cruz.

Operación 'Bengala'

Tres escalones

Tolón y los mandos policiales han detallado los pormenores de una red criminal que habría facilitado el reagrupamiento ilegal cobrando precios entre 1.200 y 2.000 euros por persona, por lo que se estima un beneficio que oscila entre 900.000 y 1.200.000 euros.

Los implicados actuaban en tres escalones distintos. En el primer escalón estaba un matrimonio que tenía una inmobiliaria en Talavera de la Reina, desde la que se falsificaban contratos de alquiler con el objetivo de empadronar de forma fraudulenta a estas personas en la ciudad.

En el segundo escalón se encontraba una notaria de Talavera, que también ha sido detenida. En su notaría se emitían actas que acreditaban la idoneidad de las viviendas en las que iban a vivir las familias empadronadas fraudulentamente.

Con la documentación falsa, el grupo criminal solicitaba la reagrupación familiar a través de un abogado que tiene despacho en Toledo capital. Un último escalón a través del cual se tramitaban los expedientes pese a saber que la documentación era fraudulenta.

Investigación

La investigación comenzó cuando los agentes observaron una llegada "continua" a la estación de autobuses de Talavera de ciudadanos originarios de Bangladesh procedentes de Madrid con documentación, que luego volvían a la capital el mismo día.

Las pesquisas permitieron descubrir un entramado "perfectamente organizado". Además de los tres escalones, el grupo contaba con mediadores y captadores tanto de los domicilios empleados como de las personas interesadas en reagrupar ilegalmente a estos familiares.

"La Policía ha dado un duro golpe a la inmigración irregular. Además, no se descartan nuevas detenciones ni ramificaciones de la trama en otras comunidades autónomas", ha sentenciado la delegada del Gobierno.