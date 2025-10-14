Una reyerta en un parque de Guadalajara acaba con un joven apuñalado en un brazo

Un joven de 18 años ha resultado herido por arma blanca en un brazo durante una reyerta que ha tenido lugar en Guadalajara.

Este suceso ha tenido lugar pocos minutos antes de las 22:30 horas de este lunes en el Parque de la Amistad de la capital alcarreña, según ha confirmado el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar de los hechos, una zona verde situada junto a la autovía A-2, ha acudido una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que ha sido la encargada de trasladar al herido hasta el Hospital Universitario del municipio.

Además de los servicios sanitarios, en el dispositivo también han participado agentes de Policía Local y Policía Nacional.