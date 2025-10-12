Llega en UVI al hospital de Talavera de la Reina tras recibir un disparo en el abdomen durante una cacería

Un hombre de 76 años ha resultado herido este domingo por un disparo accidental durante una cacería en una finca del término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 14:08 horas, cuando el cazador ha sido alcanzado en el abdomen por un disparo efectuado de forma accidental.

El herido ha sido trasladado inicialmente por sus propios compañeros al centro de salud de Calzada de Oropesa, donde ha sido atendido por el médico de urgencias.

Posteriormente, una UVI móvil lo ha trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado también la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.