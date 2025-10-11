La menor de 16 años desaparecida en Illescas (Toledo) ya ha sido localizada
El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha agradecido la colaboración ciudadana a través de sus redes sociales.
Más información: Desaparece una menor de 16 años en Illescas (Toledo) y piden ayuda para encontrarla
Ikram B, la menor de 16 años que había desaparecido el pasado 9 de octubre en Illescas (Toledo), ya ha sido localizada.
Así lo ha confirmado el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, que este sábado ha desactivado la alerta difundida que se publicó en redes sociales para dar con su paradero.
"Menor localizada. Vuestra ayuda ha sido vital para su localización. Gracias", ha publicado el CNDES, agradeciendo la colaboración ciudadana en la búsqueda de la niña.
🟢MENOR LOCALIZADA🟢— CNDES (@cndes_oficial) October 11, 2025
💚VUESTRA AYUDA, ha sido vital para su localización, GRACIAS💚
📲RT nuestras alertas
📡Conócenos 👉https://t.co/iWs9koKCvd@cndes_oficial único órgano OFICIAL del Ministerio del Interior🏛️del Gobierno de España🇪🇸 en alertas de #personasdesaparecidas pic.twitter.com/CyMiqNXfrh
Gracias a la difusión del caso y a la implicación de la ciudadanía, la menor ha sido encontrada. Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición y posterior localización.