Herido un hombre de 58 años tras ser agredido con un arma blanca en Ontur (Albacete)

Un hombre de 58 años con iniciales J.Q.U ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una agresión con arma blanca en la localidad albaceteña de Ontur, según ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El incidente se produjo alrededor de las 00:00 horas en la Calle Carretera de Tobarra, donde el hombre fue atendido por un médico de Urgencias y posteriormente trasladado en una ambulancia soporte vital al Hospital de Hellín.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también efectivos de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar la autoría del ataque.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud del herido ni sobre las posibles causas del suceso.