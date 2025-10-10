Un conductor positivo en drogas provoca un aparatoso accidente en Ciudad Real: hasta cuatro coches implicados

Cuatro vehículos se han visto implicados en un aparatoso accidente múltiple en un semáforo de la Ronda de Calatrava de Ciudad Real. Un incidente que ha terminado con el traslado en ambulancia de una mujer de 67 años al hospital de la capital provincial con síntomas de aturdimiento.

Según ha informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha el Servicio de Emergencias 112 de la región, ha ocurrido a las 19.09 horas y el resto de conductores han resultado ilesos.

Por su parte, la Policía Local ya se encuentra investigando los hechos y ha confirmado que el presunto responsable de la colisión conducía de forma temeraria y ha arrojado un resultado positivo en drogas.

Esta tarde se ha producido un accidente de tráfico en Ronda de Calatrava. Han resultado dañados 4 vehículos. El presunto responsable de una conducción temeraria ha arrojado resultado positivo en drogas. Por suerte, no hay heridos graves. Investigamos los hechos. — Policía Local CReal (@PLCiudadReal092) October 10, 2025

Hasta el lugar también han acudido agentes de la Policía Nacional.