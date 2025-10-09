Buscan a un toro perdido desde hace cinco días tras un festejo taurino en Romancos (Guadalajara)

El alcalde de Brihuega (Guadalajara), Luis Viejo, ha pedido a los vecinos del municipio y sus pedanías que extremen la precaución, después de que se haya informado de la pérdida de un toro desde hace cinco días en la zona.

Esta situación se ha dado tras la celebración de un festejo taurino celebrado en Romancos, entidad dependiente administrativamente de Brihuega.

Según ha comunicado el propio regidor a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Romancos notificó que el sábado 4 de octubre de 2025, durante la celebración del festejo, uno de los toros se escapó y aún no ha sido localizado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Brihuega ha recomendado a la población evitar paseos o actividades deportivas en el campo y mantener la máxima precaución, especialmente en las zonas rurales y caminos del término municipal y de sus pedanías, hasta que el animal sea localizado y capturado.

La corporación municipal ha señalado que se mantiene en contacto con las autoridades competentes y que informará de cualquier novedad a través de los canales oficiales.