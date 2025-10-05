Un incendio en Brazatortas (Ciudad Real) obliga a movilizar a 11 medios y 41 efectivos del Infocam

Sobre las 12:40 horas de la mañana de este domingo 5 de octubre se ha originado un incendio en el término municipal de Brazatortas, en la provincia de Ciudad Real.

En la extinción de las llamas trabajan actualmente tres medios aéreos, ocho medios terrestres y 41 efectivos del Servicio de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha.

El fuego ha sido detectado por un vecino y por el momento, se desconoce la extensión del terreno afectado por el fuego.

