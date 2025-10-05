Hallan a un hombre de 80 años muerto en una piscina de un pequeño pueblo de Toledo

Un hombre de 80 años ha sido hallado muerto este domingo en una piscina particular de Barrio Rey, una pedanía de Sevilleja de la Jara, en Toledo.

Los servicios de emergencias han informado a EL ESPAÑOL de CLM que a las 18:00 horas han recibido un aviso por el hallazgo de este hombre inconsciente en el interior de una piscina situada en una vivienda unifamiliar del camino Sierra.

Hasta allí se ha desplazado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) cuyo equipo ha movilizado un helicóptero medicalizado. Sin embargo, al ver que no podían hacer nada por salvar su vida han anulado la petición y certificado el fallecimiento.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil.