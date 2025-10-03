Muere un hombre de 40 años tras caer desde el Puente de Alcántara de Toledo
Los medios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón cuando llegaron al lugar de los hechos.
Un hombre de 40 años ha fallecido al caer desde el Puente de Alcántara de Toledo y golpearse contra el suelo en la noche de este jueves. Los medios sanitarios desplazados no pudieron hacer nada por salvar la vida del varón.
Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, todo apunta a que la caída habría sido intencional y se trataría de un caso de suicidio.
Fuentes del Servicio de Emergencias 112 de la región, han asegurado que el aviso se dio a las 23.34 horas de la noche.
Hasta el lugar de los hechos acudieron medios del Sescam y agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.