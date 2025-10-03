La Guardia Civil desmantela una plantación de cannabis en Villarrobledo e intercepta 135.000 dosis de marihuana

La Guardia Civil de Albacete ha desmantelado en Villarrobledo una plantación de cannabis sativa y ha detenido a una vecina de 43 años como presunta autora de un delito contra la salud pública en la modalidad de cultivo de marihuana.

Según las estimaciones policiales, de las plantas que han sido intervenidas podrían haberse obtenido unas 135.000 dosis.

Las pesquisas comenzaron tras recibir información sobre la existencia de un posible punto de cultivo en el patio de una vivienda de la localidad, hecho que había generado preocupación entre los vecinos de la zona.

Tras las indagaciones pertinentes, los agentes verificaron que en la propiedad se estaban cultivando plantas de cannabis sativa en fase avanzada de crecimiento.

Recolección

Una vez confirmados los hechos, la Guardia Civil accedió al inmueble, donde han localizado ocho plantas de gran tamaño, próximas a su recolección.

Tras su despapillado, se han obtenido 45 kilos de cogollos de cannabis, equivalentes a unas 135.000 dosis. Con esta intervención, la Guardia Civil destaca que se ha conseguido retirar del mercado ilícito una importante cantidad de droga, evitando así su consumo y los riesgos asociados.

La persona detenida, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Instrucción de Villarrobledo en funciones de guardia.