Prisión provisional para la detenida en Horche (Guadalajara) por el secuestro de una menor

El Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para la mujer de 37 años detenida en Horche (Guadalajara) por la Guardia Civil para esclarecer su participación en la posible retención de una menor de edad.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se le imputa de manera provisional como presunta autora de un delito de agresión sexual a menor y un delito de detención ilegal.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 18.30 horas del pasado martes, cuando unos vecinos del municipio llamaron a la Guardia Civil para avisar de que se estaba produciendo una agresión. A su llegada, los agentes se encontraron a una mujer maniatada que estaba siendo agredida.

Una vez liberada, los guardias civiles procedieron a su arresto por su posible vinculación con la retención ilegal de la menor.

Fuentes próximas a la investigación explicaron que la familia, de etnia gitana, denunció la desaparición de esta adolescente de 15 años el 24 de septiembre en la Comisaría de la Policía Nacional en Guadalajara capital.

Al parecer, la detenida y la joven se conocían con anterioridad al suceso.