Oreja, rabo y torreznos sobre óxido y suciedad: así era la carnicería clandestina clausurada en Hellín (Albacete)

Efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil han localizado un establecimiento clandestino de productos cárnicos en una nave industrial del término municipal de Hellín (Albacete) que carecía de licencia de actividad y presentaba graves deficiencias de salubridad, según ha informado el cuerpo.

La actuación se llevó a cabo tras las pesquisas de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Hellín, que derivaron en una inspección conjunta con personal de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad. En el interior del local se identificó a tres personas que elaboraban y envasaban productos cárnicos —oreja, rabo y torreznos de cerdo— sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social.

Los inspectores constataron que las instalaciones acumulaban suciedad y deficiencias en todas las fases de producción, como la escasa salida de humos de la cocción y el almacenamiento de piezas cárnicas sobre superficies inadecuadas —metálicas con óxido, cartones y maderas—, lo que suponía un evidente riesgo sanitario.

Los productos ya envasados.

Parte de la carne intervenida.

Ante esta situación, Sanidad decretó el cierre cautelar del establecimiento y la inmovilización de todos los productos elaborados para su posterior destrucción. La Guardia Civil ha explicado que, de no haberse intervenido, la carne podría haber sido distribuida en establecimientos públicos con un grave perjuicio para la salud de los consumidores.

Además del cierre, se han formulado las correspondientes denuncias administrativas por infracciones en materia de higiene alimentaria, por carecer de licencia de apertura y funcionamiento y por tener trabajadores sin contrato.