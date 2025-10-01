Salvan a una mujer maniatada que estaba siendo agredida en Guadalajara y termina detenida por el secuestro de una menor

La Guardia Civil ha detenido en el municipio de Horche (Guadalajara) a una mujer, que estaba siendo agredida por un grupo de personas, por su presunta vinculación con el secuestro de una menor de 15 años.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado a Efe, que los hechos ocurrieron sobre las 18:30 horas del pasado martes, cuando unos vecinos del municipio llamaron a la Guardia Civil para avisar de que se estaba produciendo una agresión.

A su llegada, los agentes se encontraron a una mujer maniatada que estaba siendo objeto de una agresión.

Una vez liberada, los guardias civiles procedieron a su arresto por su posible vinculación con la retención ilegal de la menor.

Alerta desactivada

La desaparición de esta joven trascendió a los medios de comunicación este miércoles a través de las cuentas en redes sociales de la asociación SOS Desaparecidos. En la información facilitada, además de una fotografía y sus características físicas, precisaban que se le había visto por última vez el 23 de septiembre en Guadalajara capital.

A primera hora de este jueves, la misma asociación emitió un nuevo post en el que confirmaba la desactivación de la alerta.

Mientras, los efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo del caso para esclarecer todos los detalles.