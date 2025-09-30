Una reyerta en plena calle de Talavera de la Reina se salda con un herido por arma blanca

Un hombre de 46 años ha resultado herido por arma blanca durante una reyerta que ha tenido lugar en plena calle de Talavera de la Reina (Toledo).

Fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 han confirmado que el aviso se produjo a las 0:46 horas de este martes por una riña que había tenido lugar en la calle Santa Cristeta de la ciudad.

Hasta allí se desplazó una ambulancia de soporte vital básico que atendió al único afectado, un varón de 46 años que fue trasladado al Hospital Nuestra Señora del Prado.

En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Nacional que se encargaron de abrir una investigación para esclarecer las causas del suceso.