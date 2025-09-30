Buscan a Tabita, una menor de 15 años desaparecida desde el pasado martes en Guadalajara

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Tabita, una joven de 15 años desaparecida en Guadalajara capital.

La alerta se ha emitido después de varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado martes 23 de septiembre.

La desaparición no consta todavía en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

La Asociación ha difundido una fotografía de la joven y ha detallado sus características físicas, con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

Según expresan, mide entre 1,55 y 1,58 metros y es de complexión delgada. Además, tiene los ojos y el pelo negros.

La asociación ha facilitado el teléfono 868286726 para que quien tenga información sobre la joven pueda transmitirlo.